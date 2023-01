SCAFATI, COMUNALI 2023. IN ARRIVO UNA IMPORTANTE NOVITA’ PER FRATELLI D’ITALIA

E’ in arrivo una importante novità, all’interno di Fratelli d’Italia Scafati, in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali 2023. Dopo lo scioglimento dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati in tanti guardano a FDI ed attendono le prossime mosse del partito di Giorgia Meloni per la scelta del candidato sindaco come anche per il discorso legato alle alleanze. Ed ecco, allora, che nelle prossime ore arriverà una importante novità per Fratelli d’Italia Scafati.

