PD CAMPANIA, CONGRESSO A RISCHIO: ATTESE PER OGGI LE DECISIONI DI ROMA

Quando mancano appena 4 giorni alla scadenza prevista per la presentazione delle candidature alla carica di Segretario Regionale, il Partito Democratico della Campania attende da Roma, dalla Segreteria Nazionale, le indicazioni per la composizione degli organismi regionali preposti al controllo sul regolare svolgimento del voto. C’è anche il rischio che il Congresso del Pd in Campania venga rinviato, lasciando, almeno per il momento, tutto ancora nelle mani del Commissario Regionale Francesco Boccia? Pare che la possibilità sia concreta e che ci possa essere, considerati i tempi stretti, anche un rinvio del Congresso, chiamato a scegliere il successore di Leo Annunziata.

Share on: WhatsApp