SCAFATI. CUCURACHI A MUSO DURO: “ATTENZIONE A CHI SI VENDE NELL’OPPOSIZIONE”

“Gli auguri istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Scafati, avv. Mario Santocchio, di buon Natale tramite manifesti affissi per la Città, oltre a violare il protocollo e il cerimoniale, segnano la rottura definitiva dei rapporti tra Salvati e lo stesso Santocchio. Una rottura che si consumerà nel prossimo Consiglio del 31 dicembre, dove i consiglieri saranno chiamati a votare per la seconda volta la sfiducia al Presidente, sfiducua chiesta da una parre della maggioranza e votata in maniera compatta dall’opposizione.”

Lo dichiara l’ex Presidente della Commissione Trasparenza Marco Cucurachi.

La nostra Consigliera, Liliana Acanfora, voterà, come la prima volta , a favore della sfiducia, atto politico ed amministrativo espressione della crisi in seno all’amministrazione. Spero che l’opposizione voti compatta ed unita. In caso contrario qualcuno si sarà venduto ed impedirà il prossimo passaggio politico : firma davanti al notaio per la sfiducia al Sindaco.