SALERNO, ANTONIO CAMMAROTA: “LA SALA DELLE COMMISSIONI INTITOLATA A MARTA NADDEI”

“Un anno fa moriva tragicamente la giovane giornalista Marta Naddei e dopo due giorni il Sindaco promise in consiglio di intitolarle la sala delle commissioni, tra due giorni, a un anno esatto, chiederemo al consiglio comunale finalmente di farlo”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, il quale rimarca come “la promessa, solenne in quel momento, ad oggi non è stata mantenuta “.

“Tutti ricordano Marta Naddei”, conclude Cammarota, “la sua passione civile e la sua presenza, familiare e professionale, nel terzo piano di palazzo di città e nell’aula delle Commissioni Consiliari, testimone di verità e di cronaca politica”