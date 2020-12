PIERO DE LUCA (PD) ILLUSTRA L’EMENDAMENTO ZONE ZES IN FINANZIARIA 2021

Domani, martedì 29 dicembre alle ore 10:30 presso la sede del partito democratico in via F. Manzo 15, Salerno,

l’on. Piero De Luca illustrerà gli emendamenti a sua prima firma, recentemente approvati: il taglio dell’Ires nelle aree Zes e, per gli enti locali e le Regioni , la rinegoziazione dei “mutui MEF” per ridurre gli oneri finanziari sulle rate.

Alla conferenza stampa parteciperanno Carlo Marino, Presidente ANCI Campania, Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno e Michele Strianese Presidente della Provincia.