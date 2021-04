SCAFATI. GIORNI DECISIVI PER IL FUTURO DEL SINDACO CRISTOFORO SALVATI

Saranno, i prossimi, giorni decisivi per il futuro del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati che, dopo la vicenda del voto di sfiducia al Presidente del Consiglio Mario Santocchio – con relativa scia giudiziaria – ha perso completamente il controllo della sua maggioranza. Il segnale che era giunto a Salvati con il voto su Santocchio era chiarissimo: fuori il Presidente del Consiglio Comunale per proseguire la consiliatura. Salvati, invece, ha voluto insistere e difendere Santocchio che, al prossimo turno elettorale, potrebbe anche essere candidato alla carica di sindaco. Ed ora per il primo cittadino di Scafati è giunta l’ora di trovare nuove maggioranze e nuovi equilibri, rischiando di finire sotto in Consiglio Comunale e di riportare la città al voto a poco piu’ di due anni dalla vittoriosa campagna elettorale del 2019.

