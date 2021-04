SALERNO. SIMBOLI DI PARTITO NE ABBIAMO? PD NON CI SARA’ ? NELLA CITTA’ DI DUE PARLAMENTARI?

Anche per le Comunali 2021 il simbolo del Partito Democratico non comparirà sulle schede per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale. Ne siamo davvero certi ? La città che ha ben due parlamentari all’interno del Gruppo Partito Democratico della Camera, di cui uno in odore di essere nominato Vice Capogruppo, puo’, ancora una volta, permettersi il lusso di non presentare il simbolo del PD? La questione sembra chiusa ma, forse, proprio per i recenti sviluppi romani, potrebbe non esserlo: magari, nel logo dei Progressisti per Salerno, potrebbe essere inserito il simbolo del Partito Democratico. Se Roma, ovvero il Segretario Enrico Letta, dovesse chiederlo, sarebbe difficile dire no, anche perchè proprio in questa fase si sta ricostruendo un rapporto tra il Pd salernitano ed il neo segretario nazionale.

