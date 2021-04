EBOLI. IL PD NON METTE D’ACCORDO IL CENTRO SINISTRA: TRE CANDIDATI A SINDACO

Il Comune di Eboli fa eccezione. Almeno per il momento perchè è l’unico centro della Provincia di Salerno, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dove il Partito Democratico non è riuscito a mettere insieme tutto il centro sinistra sul proprio nome come candidato a sindaco per le prossime elezioni comunali. Il nome di Luca Sgroia, per il momento, riscuote solo l’ok del Pd e di qualche civica mentre sono altri due i candidati a sindaco, provenienti dalla stessa area politica.

In campo, con il simbolo di Italia Viva e di alcune civiche, c’è l’ex deputato Tonino Cuomo che, appena da una settimana, ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale per le Comunali di Eboli.

Arriva, invece, dal Partito Socialista Italia la terza candidatura del centro sinistra: si tratta dell’ex consigliere comunale Giancarlo Presutto, da tempo in corsa verso la carica di Sindaco del Comune di Eboli.