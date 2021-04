IN PUGLIA EMILIANO EMETTE ORDINANZA SU DAD: “OGNI FAMIGLIA PUO’ SCEGLIERE”

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano continua sulla linea del rigore e, dopo l’emanazione da parte del Governo Draghi dell’ultimo Decreto Covid che prevede scuole in presenza fino alla prima media anche in zona rossa, con una propria ordinanza ha stabilito che, liberamente, ogni famiglia potrà scegliere tra la Didattica a Distanza e quella in presenza. Un primo segnale di malessere delle Regioni nei confronti del Presidente del Consiglio Draghi e del Decreto che non pare delineare con certezza gli ambiti applicativi dei poteri degli organi dello Stato.

Share on: WhatsApp