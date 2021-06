SCATTA IL SOCCORSO AZZURRO PER SPERANZA, TAJANI (FI): “IL MINISTRO NON SI TOCCA”

Abbiamo sempre detto che i ministri dell’attuale governo non debbano essere sostituiti, a meno che non lo decida il presidente del Consiglio. La sfiducia non è uno strumento da utilizzare in questo momento“.

Così, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della convention organizzata del partito ‘Italia, ci siamo!’, in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca, ha risposto alle sollecitazioni di quanti, a partire dal compagno di partito Maurizio Gasparri, hanno chiesto a più riprese le dimissioni dell’attuale ministro della Salute, Roberto Speranza.