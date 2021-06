SCOPPIA IL CASO DEL MINISTRO SPERANZA: NON E’ VACCINATO, AVREBBE DOVUTO RICEVERE ASTRAZENECA

Il Ministro della Salute Roberto Speranza non è vaccinato. Almeno, ancora non lo è. Ed in base alla fascia di età avrebbe dovuto ricevere Astrazeneca ma non lo ha fatto, neppure quando l’utilizzo del vaccino anglo-svedese era ancora consentito. A sollevare una serie di dubbi sul comportamento del Ministro della Salute è il medico Bassetti che ne chiede anche le dimissioni.

“Il fatto che il ministro della Salute non sia vaccinato è scandaloso. Primo perché mi pare che come età rientri in quella fascia di popolazione che doveva vaccinarsi e secondo perché doveva dare l’esempio con AstraZeneca, che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato. Un ministro della Salute che non si vaccina durante la più grande campagna vaccinale della storia è allucinante e forse dovrebbe dimettersi”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commentando quando affermato da Speranza in un’intervista a ‘La Stampa’ in cui ha detto che non si è ancora vaccinato contro Covid-19 e lo farà tra pochi giorni dal proprio medico di famiglia