CONTE-DI MAIO-CIARAMBINO E LA PIZZA CON IL CANDIDATO DEL PD GAETANO MAFREDI

La giornata partenopea di ieri dell’ex Premier Giuseppe Conte, in città per sostenere la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi, uomo del PD ed indicato dal partito di Enrico Letta, si è conclusa all’insegna della migliore tradizione: davanti ad una fumante pizza. Al tavolo Conte, accanto a lui Manfredi, dall’altra parte del tavolo, Luigi Di Maio e Valeria Ciarambino. Non passa inosservata la camicia bianca d’ordinanza, molto simile a quella utilizzata per anni da Matteo Renzi, che accomuna il look dei tre uomini al tavolo. Il Movimento 5 Stelle, dunque, prova ad intestarsi la candidatura di Manfredi che è uomo del PD ma è stato, pur sempre, un esponente del Governo Conte 2, quando guidava il Ministero della Università.

Una tavola strana, pero’, perchè a ben guardare mancano completamente le bevande: una scelta di marketing ? O una semplice dimenticanza dei camerieri?