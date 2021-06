SOLOFRA RISPONDE A DE LUCA: IL 24 GIUGNO SCIOPERO GENERALE PER L’OSPEDALE

Il braccio di ferro tra il Comune di Solofra ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è appena iniziato: dopo l’annuncio di De Luca sulla soppressione dei reparti all’interno del Landolfi, il sindaco di Solofra Michele Vignola, d’intesa con associazioni e mondo produttivo, per il prossimo 24 giugno ha proclamato un vero e proprio sciopero generale, con la sospensione di tutte le attività a partire dalle 16:00, per partecipare ad una manifestazione, organizzata proprio per dire No alla sostanziale chiusura dell’Ospedale Landolfi di Solofra. Sarà interessante verificare la partecipazione del mondo politico irpino alla manifestazione: già nei giorni passati il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha annunciato il suo pieno sostegno alla battaglia di Solofra, dichiarandosi pronto ad impugnare i provvedimenti della Regione Campania dinanzi al Tar.

