SIANO. AZIONE IN PIAZZA PER LA CAMPAGNA ELETTORALE: AL LAVORO PER L’EVENTO

Una serata da trascorrere insieme ai cittadini del Comune di Siano per illustrare loro progetti, programmi ed idee che il partito di Carlo Calenda ha intenzione di mettere in campo per la prossima tornata elettorale per le Comunali. Al lavoro, in queste ore, ci sono gli uomini e le donne di Azione di Siano con, in testa, Giuseppe Annunziata che sta lavorando ad una candidatura per le prossime comunali, con una lista sotto il simbolo di Azione. L’idea è quella di organizzare un evento nella serata di giovedi’ 24 giugno, in una delle zone piu’ centrali del centro della Valle dell’Irno dove poter, in piena sicurezza, incontrare i cittadini di Siano.

