SCUOLE CHIUSE IN CAMPANIA FINO AL 23 NOVEMBRE: DOPO UN RIPENSAMENTO PER INFANZIA ED ELEMENTARI ?

Dopo l’ordinanza del Ministro Speranza, è in arrivo anche quella del Presidente della Regione Vincenzo De Luca che, a differenza di quanto accade nel resto d’Italia, prorogherà la chiusura in presenza di tutte le scuole fino al prossimo 23 Novembre. Una ordinanza che ha una durata di solo una settimana, segno chiaro che da Palazzo Santa Lucia hanno intenzione di rivedere, alla luce dei dati sul contagio, la decisione almeno per quanto riguarda scuole dell’Infanzia ed elementari che, oggi, anche nelle zone rosse, sono previste con la didattica in presenza.

