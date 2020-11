DE LUCA CONTRO DI MAIO E GOVERNO: COSA PUO’ CAMBIARE IN CONSIGLIO REGIONALE ?

Manterrà la linea politica dura nei confronti del Movimento 5 Stelle di buona parte del Governo ? Oppure si tratta dell’ennesimo braccio di ferro, finalizzato ad ottenere il massimo, in termini economici, da Roma ? La tregua con il Movimento 5 Stelle e con la candidata Presidente Valeria Ciarambino potrebbe finire, a breve: certo, l’esponente del M5S è già passata all’incasso, ottenendo la Vice Presidenza del Consiglio Regionale ma, a questo punto, nulla è da escludere.

La Ciarambino potrebbe dimettersi dal ruolo che, tra l’altro, ha un valore politico abbastanza chiaro ? Difficile che accada.

Potrebbe, allora, essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Vice Presidente da parte della maggioranza del Consiglio Regionale ? Anche questa sembra una ipotesi abbastanza difficile e costituirebbe, tra l’altro, un precedente assoluto.

Nella prossima settimana, invece, ci sono da assegnare le commissioni speciali, quelle che per consuetudine vengono assegnate all’opposizione che, in consiglio regionale, oggi è rappresentata dal Centro Destra e dal Movimento 5 Stelle: prima della bufera che ha portato la Regione Campania in zona rossa era stato raggiunto un accordo ma, a questo punto, tutto potrebbe saltare con buona pace delle parole già date.