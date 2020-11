CAMPANIA ZONA ROSSA. SLITTANO VERSAMENTI IVA E CONTRIBUTI DEL 16 NOVEMBRE

Grazie all’entrata in vigore da domani, domenica 15 Novembre, dell’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che qualifica come “rossa” la Regione Campania, per alcuni contribuenti campani, cosi’ come accaduto in altri territori del paese, scatterà una moratoria per il pagamento di Iva e contributi, previsto per lunedi’ 16 novembre.

I soggetti fiscali che potranno usufruire del rinvio sono, tassativamente, indicati dal famoso “Allegato 2” del Decreto Ristori Bis dove, tra gli altri, sono indicati i grandi magazzini, gli istituti di bellezza, servizi di manicure, commercianti al dettaglio di abbigliamenti, arredamento, biancheria per la casa ed ambulanti. La condizione è che abbiano sede legale, domicilio fiscale o sede operativa in Campania.