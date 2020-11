CASTELLABATE. IL COMUNE ATTIVA LO SPORTELLO PRONTA ASSISTENZA PER ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA’

Il Comune di Castellabate ha attivato uno sportello e un numero dedicato alla pronta assistenza per i cittadini che necessitano, in questo periodo di emergenza sanitaria, di assistenza domiciliare e di un concreto sostegno nel quotidiano. Nello specifico si tratta di un servizio completamente gratuito, gestito direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali dell’ente, dedicato agli over 65, alle persone sole e a coloro che vivono un momento di difficoltà economico o sociale.

Il numero della pronta assistenza è 0974 960147, ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12:30.

Inoltre è possibile contattare lo stesso recapito anche in chat tramite whatsapp.

Il progetto sarà portato avanti in collaborazione con il COC, centro operativo comunale, e con il prezioso supporto operativo delle associazioni di volontariato.

«Intendiamo offrire assistenza affinché tutti coloro che ne abbiano bisogno possano usufruire di un supporto concreto come la consegna a domicilio di spesa e farmaci – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Elisabetta Martuscelli – la situazione attuale ha inciso sulla tenuta complessiva del tessuto sociale, reso ancora più fragile durante la pandemia: abbiamo per questo attivato una rete di supporto affinché nessuno di senta solo nell’emergenza».

Share on: WhatsApp