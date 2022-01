SECONDO SCRUTINIO QUIRINALE. C’E’ ANCHE UN VOTO PER FRANCO MARI, LE ALTRE CURIOSITA’

C’è anche un voto per Franco Mari, già assessore comunale di Salerno, oggi esponente di Sinistra Italiana, nel lungo elenco dei nomi letti, in serata, dal Presidente della Camera Roberto Fico nel corso del secondo scrutinio, andato a vuoto, per l’elezione del Presidente della Repubblica.

Tra i nomi del mondo dello sport conferma per Dino Zoff, già venuto fuori nel corso dello scrutinio di ieri, ma anche un voto per il mister della nazionale Roberto Mancini.

New entry, per il mondo dello spettacolo, per un gettonatissimo Enrico Ruggeri ma anche per Nino Frassica e Cristian De Sica.