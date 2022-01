LE REGIONI PRONTE A CHIEDERE AL GOVERNO MODIFICHE AI COLORI ED ALLA GESTIONE POSITIVI

L’appuntamento è per il prossimo 2 Febbraio, sempre che le operazioni di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica lo consentano: la Conferenza Stato Regioni, in questi giorni, sta mettendo a punto un documento da sottoporre al Governo ed, in modo particolare, al Ministro della Salute Roberto Speranza.

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha chiarito l’obiettivo: “guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e il rilancio del nostro Paese”. Due, in particolare, i punti sottolineati: “superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all’esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai soggetti sintomatici”. Faranno parte del documento da inviare al Governo “che sarà una piattaforma imprescindibile per il futuro confronto fra l’Esecutivo e le Regioni”.