IL PRIMO GIORNO IN AULA PER ROSSELLA SESSA TRA EMOZIONI ED IL RICORDO PER ENZO FASANO

Che miscela di emozioni per la neo deputato di Forza Italia Rossella Sessa, subentrata in Parlamento per eleggere il Presidente della Repubblica dopo il dolore per la perdita dell’amico di partito Enzo Fasano: tutto in soli due giorni, senza aver neppure il tempo di riflettere e di comprendere quanto stava accadendo. E, nella giornata di ieri, la commercialista salernitana di 48 anni, da sempre all’interno di Forza Italia, molto vicina al Ministro Mara Carfagna, ha fatto il suo primo ingresso nell’Aula di Montecitorio per inserire la propria scheda all’interno dell’Insalatiera. Deputata in poche ore, circondata dall’attenzione anche dei mezzi di informazione nazionali, pronti, in questa fase, a raccontare ogni minima sfumatura di quanto accade a Roma, da oggi Rossella Sessa avrà modo di comprendere quello che è realmente accaduto dal pomeriggio di domenica ad oggi.

Share on: WhatsApp