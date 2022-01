IL COMUNE DI FISCIANO SPEGNE 212 CANDELINE: 26 GENNAIO 1810-26 GENNAIO 2022

E’ un giorno speciale per la Comunità di Fisciano che oggi, 26 Gennaio 2022, spegne la sua 212esima candelina dalla fondazione. Una lunga storia, un percorso importante che ha attraversato le alterne vicende del paese, per uno dei Comuni di piu’ antica fondazione di tutta la Provincia di Salerno. Nessuna cerimonia particolare, considerato per il periodo, per il Comune guidato dal Sindaco Vincenzo Sessa ma un ricordo che porta indietro nel tempo, anche per salutare quanti, nell’arco della lunga storia, si sono alternati alla guida del Comune di Fisciano.

