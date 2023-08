SEVERINO NAPPI (LEGA): “PIENA SOLIDARIETA’ AL MINISTRO ROBERTO CALDEROLI”

“Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le minacce ricevute attraverso un messaggio che non si può definire altro che vile e farneticante. Allo stesso modo siamo convinti, come lui stesso ha rassicurato, che le intimidazioni non lo spaventeranno né fermeranno l’importante lavoro che in questi mesi sta portando avanti. Al di là della matrice delle minacce, e delle ragioni che hanno spinto l’autore o gli autori di queste intimidazioni ad attaccare un pezzo dello Stato, è chiaro che soggetti del genere sono i veri nemici del Sud”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania anche a nome degli altri componenti del gruppo.

