Da lunedi’ 9 Novembre sarà possibile richiedere, per chi ancora non lo avesse fatto, il bonus per l’acquisto di una bici o di un monopattino elettrico per un massimo di 500 euro esibendo lo scontrino o la fattura di acquisto.

Nella scorsa settimana, nell’arco di poche ore, i fondi disponibili erano andati esauriti per l’enorme numero di domande presentate dai cittadini per gli acquisti effettuati nei mesi scorsi.