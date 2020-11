SANTA MARINA. IL SINDACO GIOVANNI FORTUNATO PREANNUNCIA LOCKDOWN COMUNALE

Comunico a tutti i cittadini del Comune di Santa Marina che i contagi continuano a crescere e per evitare situazioni più gravi per la nostra comunità, per la tutela della salute pubblica, e in particolare delle persone più a rischio, in queste ore sto pensando di emettere entro la giornata di domani una nuova ordinanza più restrittiva nel caso in cui il Governo o la Regione non prendano nuovi provvedimenti.

Lo comunica Giovanni Fortunato, Sindaco di Santa Marina.

Sarà una scelta difficile, ma doverosa per difendere il futuro dei nostri figli e la salute di tutti.