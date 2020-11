DE LUCA ATTENDE IL GOVERNO PER IL NUOVO COLORE. ORA NESSUNA STRETTA REGIONALE

E’ finito il tempo delle ordinanze regionale “ulteriormente restrittive” perchè ad ogni chiusura stabilita a livello locale deve corrispondere un ristoro a livello locale. E le casse della Regione Campania, almeno fino al termine del 2020, non possono sopportare un altro carico, simile a quello dei mesi da maggio a luglio, quando sono stati liquidati milioni di euro per sostenere l’economia locale, messa in ginocchio dai lunghi mesi del lockdown. Lo sa bene, oggi, il Presidente De Luca che non puo’ fare altro che attendere le decisioni del Governo Conte e, in modo particolare, del Ministro Speranza che potrebbero anche arrivare a breve. Da gialla ad arancione ? Beh, in termini economici cambierebbe nulla o poco perchè i “soldini” il Governo li ha previsti solo per quelle Regioni finite in zona rossa. Ma, allo stesso tempo, finire in zona rossa sarebbe una bocciatura clamorosa per le politiche sanitarie della Regione Campania, da sempre vanto del Governatore De Luca.

Share on: WhatsApp