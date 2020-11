PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO CHIEDE PIU’ DIVISE IN STRADA O L’ESERCITO

Domani, con ogni probabilità, partirà la lettera ufficiale con la quale Lello De Prisco, Sindaco di Pagani, chiederà un incontro ufficiale con il Prefetto di Salerno per la questione sicurezza: nel centro dell’Agro mancano gli uomini in divisa per effettuare un capillare controllo del territorio, in questo delicato momento in cui i contagi da Covid 19 sembrano non fermarsi. Pare che il primo cittadino del centro dell’Agro sia intenzionato a chiedere, in alternativa, anche la presenza di uomini e donne dell’Esercito Italiano in grado di garantire la vigilanza diurna e notturna di strade e piazze, già chiuse ma oggi difficili da controllare proprio per la mancanza di uomini in divisa.

