SI VOTA DOMENICA 3 E LUNEDI’ 4 OTTOBRE: ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE

Seggi aperti tra meno di una settimana per le elezioni Comunali 2021: si potrà votare dalle 7:00 di domenica 3 Ottobre e fino alle 23:00 dello stesso giorno; poi seggi riaperti dalle 7:00 di lunedi’ 4 ottobre fino alle 15 dello stesso giorno. A quel punto inizieranno gli scrutini.

Mascherine e distanziamento Valgono le misure anti-Covid, ovvero saranno vietati gli assembramenti, previsto l’obbligo di mascherina, di igienizzazione delle mani e di non recarsi al seggio elettorale se con temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi oppure se si è in quarantena. Non può esserci limitazione al diritto di voto e perciò non c’è bisogno di green pass o di tamponi per entrare nei seggi. Per chi è in quarantena saranno allestiti seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare. –