VERSO IL QUIRINALE 2022. MATTEO RENZI IPOTIZZA CONVERGENZA ITALIA VIVA-CENTRO DESTRA

Una convergenza tra Italia Viva e centrodestra sul Quirinale, “non solo è possibile, ma probabile”. Lo sostiene Matteo Renzi intervistato da ‘Repubblica’. “Il Presidente – aggiunge – lo eleggeremo insieme al centrodestra, certo, e insieme al centrosinistra, come prevede la filosofia del ruolo. Lavoro per un accordo di tutti, o comunque di tanti. Non serve una contrapposizione, ma dialogo con tutti. È politica”.

Ma per quanto riguarda un nome, “ogni ragionamento ora è prematuro e fuorviante” e a proposito di un eventuale ‘Mattarella bis’ l’ex premier replica: “ha già detto che non avanza una sua candidatura: lasciamogli completare il mandato senza inserirlo nel tritacarne dei nomi”.