SIANO. AL LAVORO LA GIUNTA MARCHESE, ECCO I PRIMI PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Chiusa la fase della prima seduta del Consiglio Comunale con l’elezione di Albina Leo alla carica di Presidente dell’assise comunale di Siano, l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Marchese oggi ha tenuto la prima seduta della nuova Giunta Comunale.

Nel corso della riunione è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche che, nelle prossime settimane, sarà portato in consiglio comunale per la sua definitiva entrata in vigore. Ok dalla Giunta Comunale di Siano anche al progetto per l’ampliamento degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale ed infine approvato anche un piano per il miglioramento della sicurezza con l’installazione di un nuovo sistema di video sorveglianza, grazie ad un finanziamento della Regione Campania.

“Grazie ai consiglieri comunali ed agli assessori della Giunta”, sottolinea Giorgio Marchese, “adesso entriamo nel vivo dell’azione amministrativa per dare attuazione al nostro programma elettorale”.