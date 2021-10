AGROPOLI. CINGHIALI IN CENTRO ED IL SINDACO COPPOLA SCRIVE ALLA REGIONE CAMPANIA

Anche ad Agropoli, in pieno centro, come testimonia la foto, sono arrivati i cinghiali. Ed il sindaco del centro del Cilento Adamo Coppola ha immediatamente scritto alla Regione Campania.

“Questa mattina, insieme al comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia, ho inviato una lettera alle autorità regionali e locali per segnalare la presenza di cinghiali nel centro abitato e chiedere interventi immediati.”

Lo scrive Adamo Coppola, Sindaco di Agropoli.

Purtroppo il problema ungulati sta crescendo a dismisura non soltanto ad Agropoli ma anche nei centri limitrofi e in altre zone d’Italia. I comuni non hanno poteri in merito ma abbiamo chiesto agli organi competenti di fare tutto il possibile per contrastare un fenomeno che rischia di arrecare disagi e danni a cose e persone.

L’auspicio è che anche il Governo prenda provvedimenti in tempi brevi per affrontare la questione su tutto il territorio nazionale.