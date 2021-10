PIANA DEL SELE. L’ULTIMO BALUARDO DEL PARTITO DEMOCRATICO E’ MIMMO VOLPE

Mimmo Volpe, Sindaco del Comune di Bellizzi, è l’ultimo baluardo del Partito Democratico in tutta la Piana del Sele: con le sconfitte di Battipaglia e di Eboli, l’ultimo sindaco della zona a rappresentare il Pd è rimasto proprio Volpe, uomo di esperienza e di territorio, pronto anche ad affrontare battaglie difficile, come accaduto alle Politiche del 2018 quando fu candidato nel Collegio Uninominale per la Camera dei Deputati. Il Partito Democratico della Provincia di Salerno, oggi, è a caccia di chi possa risollevare le sorti del PD in una zona strategica di tutto il territorio del salernitano. Intanto, a Battipaglia, dopo un lungo periodo di commissariamento è stato convocato il congresso cittadino per la elezione dei nuovi vertici cittadini. Accadrà anche ad Eboli, ma, intanto, manca sul territorio una figura istituzionale di raccordo, politicamente riconoscibile, forte di una esperienza maturata nelle istituzioni.

