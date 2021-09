SIANO. IL SINDACO GIORGIO MARCHESE ALLA PROVA DELLA PIAZZA DOMENICA 19 SETTEMBRE

Giorgio Marchese, sindaco uscente di Siano e candidato alla carica di primo cittadino nella lista Siano al Centro, chiama i suoi elettori in Piazza per uno dei momenti clou della campagna elettorale: a 15 giorni dall’appuntamento con le urne, comizio in Piazza Aldo Moro per Giorgio Marchese, accompagnato dai suoi 16 candidati al consiglio comunale. L’appuntamento è per domenica 19 a partire dalle 20:30 in Piazza Aldo Moro dove, nel pieno rispetto della normativa anticovid, si potrà accedere solo con il Green Pass.

