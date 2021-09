FISCIANO. NICOLA RUGGIERO: “IMPRESA IN UN GIORNO, UN GRANDE TRAGUARDO DELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE”

L’assessore comunale di Fisciano alle Attività Produttive Nicola Ruggiero, oggi candidato al consiglio comunale nella lista Insieme per Fisciano con Vincenzo Sessa Sindaco, guarda con grande soddisfazione al lavoro portato avanti, negli ultimi 5 anni, soprattutto per consentire alle imprese tempi rapidi per l’avvio delle attività produttive.

“Sin dal nostro insediamento come Giunta Comunale”, sottolinea Nicola Ruggiero, “ci siamo resi conto che per creare nuova occupazione sul territorio sarebbe stato necessario sostenere le nuove imprese con strumenti moderni ed efficaci. Ecco perchè, in piena sinergia con il Sindaco Vincenzo Sessa, abbiamo puntato sul funzionamento dello sportello Siad e del Suap per consentire a tutti gli imprenditori di avere un unico interlocutore istituzionale e tempi certi per ottenere tutte le autorizzazioni.”

“I risultati dei nostri sforzi”, continua l’assessore Ruggiero, “sono sotto gli occhi di tutti: in netta controtendenza con il resto del territorio provinciale, negli ultimi 5 anni, la nostra Zona Industriale ha continuato a crescere ed a creare ricchezza e soprattutto a garantire alti livelli di occupazione per tanti giovani del nostro territorio. Nei prossimi 5 anni il nostro obiettivo è quello di proseguire nel cammino intrapreso e trasformare Fisciano nel comune con il maggior numero di imprese attive in rapporto alla popolazione”.