SIANO. RIPRENDONO LE SCUOLE, L’APPELLO DEL SINDACO MARCHESE: “MASSIMA PRUDENZA”

“La scuola riparte con la speranza di tornare alla normalità e di poter dare ai più piccoli un po’ di serenità della quale sono stati privati troppo a lungo.

Domani tornano in classe le materne e le prime due classi delle elementari,in questi giorni le nostre scuole sono state sanificate ed adeguate alle linee guida per l’emergenza COVID grazie al lavoro degli uffici comunali in sinergia con il dirigente scolastico.”

Lo scrive Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano.

Un grande lavoro per una grande sfida che ha visto impegnati uomini e mezzi, capacità e competenze.

Chiedo a voi genitori di collaborare fattivamente affinché ci siano i presupposti per un ritorno a scuola gioioso ed all’insegna della sicurezza.

La prima settimana servirà anche per valutare e condividere eventuali disservizi per poi migliorarli e correggerli…..dateci una mano!!

Buona ripresa a tutti.