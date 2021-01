RISTORANTI APERTI IN CAMPANIA FINO AL 15 GENNAIO. DE LUCA, QUESTA VOLTA, NON TOCCA LA ZONA GIALLA

Almeno per questa volta, a differenza di quanto accaduto prima delle festività natalizie, il Presidente della Regione Campania De Luca lascia aperti al pubblico, seppure con le dovute limitazioni e cautele, ristoranti e bar, in attesa del nuovo provvedimento del Governo Conte atteso per il prossimo 15 Gennaio. In una nota diffusa dalla Regione Campania si precisa che è fatto obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’esterno del locale in maniera visibile il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, sulla base dei vigenti protocolli di settore e Linee guida, e di rispettare detto numero massimo;

2. che il consumo ai tavoli è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;

3. che, per pub, trattorie, pizzerie, vinerie, è fatto obbligo, tra l’altro:

a) di indentificare almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati di idoneo documento di identità;

b) di rilevare la temperatura corporea all’ingresso, impedendo l’accesso in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C

4. che lo stesso Protocollo prevede, inoltre, “che il cliente potrà togliere la mascherina solo quando seduto al tavolo. In qualunque altra condizione di presenza nel locale dovrà indossare la mascherina”;

5. che gli Open day negli Istituti scolastici sono consentiti esclusivamente in modalità “a distanza” (on line).