SIANO. ZONA EX EREDI RUSSO: IN ARRIVO GRANE GIUDIZIARIE

La vicenda della zona Eredi Russo di Siano, relativa alla realizzazione di parcheggi sotterranei in Via Olivitello, che sembrava conclusa nei mesi scorsi grazie ad una intesa tra l’amministrazione comunale ed una società privata per la realizzazione di un intervento edificatorio a fronte di alcune opere di urbanizzazione, corre il rischio di finire in un’aula di Tribunale. A sollevare il caso un cittadino di Siano, Rocco Caiazza, che, dopo aver acquistato e pagato (per un valore di oltre 800.000 euro) alcuni immobili proprio dalla società Navarra Carmine srl che ha realizzato le opere nella zona Eredi Russo, adesso si trova costretto ad annunciare clamorose azioni legali per ottenere cio’ che era stato pattuito ma non ancora consegnato. Per questa ragione, proprio in mattinata, l’avvocato Giuseppe Annunziata, al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per avviare una azione giudiziaria, tanto in sede civile quanto in quella penale, ha richiesto l’accesso a tutti gli atti amministrativi del Comune di Siano che hanno portato al rilascio della concessione edilizia. Non è escluso che, già nei prossimi giorno, possa essere avanzata alla Magistratura una richiesta di sequestro che prolungherebbe, ulteriormente, la conclusione dei lavori.

La questione, quasi fosse una maledizione, è destinata adesso a tenere alta l’attenzione sia degli amministratori locali che di chi si dovrà occupare di fare chiarezza.