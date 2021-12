SALERNO. TRATTATIVE IN CORSO PER LE PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Sono in corso, all’interno della maggioranza del Sindaco Vincenzo Napoli, le laboriose trattative per assegnare le Presidenze delle 9 Commissioni Consiliari: fatta eccezione per la seconda Commissione Trasparenza che viene assegnata all’opposizione, le restanti 8 saranno tutte guidate da Consiglieri di Maggioranza. 2 Presidenze ai Progressisti, 2 per Campania Libera, 1 per la lista Giovani per Salerno, 1 per i Moderati e 1 per il Partito Socialista: dovrebbero essere queste le proporzioni con la Commissione Viabilità e quella Urbanistica che, quasi sicuramente, andranno alla lista dei Progressisti. Per i socialisti, di sicuro, non ci sarà la Presidenza della Commissione Ambiente, per il gioco dell’alternanza con l’assessore, stesso discorso per Campania Libera che non potrà avere quella del Commercio e del Turismo.

