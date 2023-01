SINDACI E TERZO MANDATO: IN ARRIVO LA MODIFICA FINO A 15.000 ABITANTI

C’è la possibilità che il Governo Meloni, con il sostegno anche di alcuni pezzi della opposizione (Terzo Polo e Partito Democratico), già nella prima fase del nuovo anno, possa modificare l’attuale legge che stabilisce il vincolo del terzo mandato per i sindaci dei comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, portando l’attuale limite a 15.000. La riforma, che era ad un passo dall’approvazione anche nella passata legislatura, è collegata anche alla modifica della legge sulle Province: in caso di ok, il testo dovrebbe essere approvato nei primi mesi dell’anno, per consentirne l’applicazione già a partire dalla tornata elettorale per le Comunali della prossima primavera.

Share on: WhatsApp