BARONISSI. E’ GIA’ INIZIATA LA CORSA PER LA SUCCESSIONE AL SINDACO VALIANTE

E’ già iniziata, a Baronissi, in vista delle elezioni comunali del 2024, la corsa alla successione del Sindaco Gianfranco Valiante, giunto al sue secondo mandato e quindi impossibilitato ad affrontare una nuova campagna elettorale. Ed all’interno della sua stessa maggioranza sono già iniziate le grandi manovre di avvicinamento alla sfida delle prossime elezioni comunali: tra i piu’ attivi, di certo, c’è l’assessore Marco Picarone che, anche durante le festività natalizie, ha incontrato e contattato potenziali candidati al consiglio comunale, per mettere insieme una squadra ampia e coesa. Per il momento non si registra, pero’, una grande partecipazione attorno al nome di Picarone che, già nei mesi scorsi, aveva richiesto qualche garanzia in merito alla sua futura candidatura alla carica di sindaco del centro della Valle dell’Irno.

