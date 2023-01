PONTECAGNANO FAIANO. IL CENTRO DESTRA SCEGLIE IL CANDIDATO SINDACO: “BISOGNA FARE PRESTO”

“Bisogna fare presto”, dice un dirigente del centro destra del Comune di Pontecagnano Faiano, alla vigilia dell’ennesima riunione del tavolo dei partiti che, dopo la convention pubblica dello scorso dicembre, ha la necessità di stringere i tempi ed individuare il nome del candidato sindaco. “Bisogna fare presto perchè la città è stanca di Lanzara”, continuano a ripetere gli esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc e Noi Moderati, in un clima politico che deve approfittare la vittoria alle Politiche di Settembre 2022 e del centro sinistra che ancora è in cerca di una propria identità. Ed allora “fare presto” significa ragionare sulle cose concrete, esistenti e non su quelle a venire: i nomi, un po’ come si fa con l’usato garantito nel mercato delle autovetture, ci sono e sono quelli di Ernesto Sica e di Francesco Pastore. Il primo non vede l’ora di iniziare la campagna elettorale sul terreno che gli è piu’ consono, la sua Pontecagnano Faiano, la città che lo ha incoronato prima Sindaco e poi Consigliere Regionale. Il secondo, invece, non pare intenzionato ad affrontare, dopo quella del 2018, una nuova campagna elettorale per le Comunali a Pontecagnano. Il tempo è maturo per le scelte: bisogna fare presto.

Share on: WhatsApp