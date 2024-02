SOLOFRA, MAGGIORANZA NEL CAOS. TONY MARCHESANO: “VERA CRISI PER IL SINDACO MORETTI”

“Dal punto di vista politico siamo dinanzi ad una “crisi di maggioranza”. Nessun “rimpasto” di Giunta. Tutto gira intorno ai “ risicati “ numeri dell’attuale Amministrazione, ove lo scontro oramai è chiaro. Si naviga a vista.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Solofra Libera Tony Marchesano all’indomani della revoca di un assessore da parte del Sindaco Moretti,.

Sulle questioni fondamentali per la nostra Comunità, come il sistema idrico integrato e l’impianto di depurazione, oltre ai soliti annunci, emerge l’assenza di una visione programmatica del territorio, legata a chi è troppo impegnato in lotte interne ed “ ambite poltrone”, presenti e future.

Sul “Depuratore” occorre porre in essere un progetto fattibile, serio e programmatico, a garanzia del nostro polo conciario, ma soprattutto a tutela della sana imprenditoria (piccola e grande), evitando le speculazioni di qualche “affarista” di turno .