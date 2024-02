RENZI ED ITALIA VIVA SOTTO IL 4%. EUROPEE A RISCHIO, SPUNTA L’IPOTESI DI UNA STRANA ALLEANZA

Tutti i sondaggi, in maniera unanime, continuano a quotare Italia Viva di Matteo Renzi sotto il 4% nelle intenzioni di voto degli italiani. Un dato che mette in allarme l’ex Presidente del Consiglio, come anche i tanti aspiranti candidati alla carica di europarlamentare che, proprio in questi giorni, stanno avviando la campagna elettorale in vista dell’appuntamento dell’8 e 9 Giugno. Chiusa la porta con Calenda, Renzi potrebbe pensare ad un nuovo centro, coinvolgendo, nell’avventura per le Europee, un altro partito che, da solo, difficilmente, supererà la soglia di sbarramento del 4%.

Ecco, allora, secondo alcune voci che rimbalzano da Roma, l’idea di una federazione elettorale tra Italia Viva e Noi Moderati, il partito di Maurizio Lupi che, proprio di recente, ha confermato la partecipazione di NM alla prossima scadenza elettorale per le Europee. Una semplice voce ?

ah, saperlo…