MERCATO SAN SEVERINO. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO NELLE SCUOLE CON IL CO.RE.VE.

“Una corretta raccolta differenziata ci consente di migliorare la qualità dell’ambiente, soprattutto quando si tratta di riciclare i cosiddetti materiali eterni come il Vetro. Ecco perchè, questa mattina, all’interno del Centro Sociale di Mercato San Severino, con il nostro assessore Carlo Guadagno, abbiamo incontrato gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado San Tommaso d’Aquino per illustrare l’importanza di una corretta raccolta del Vetro che ci consente di riutilizzare la materia prima all’infinito. ”

Lo scrive Antonio Somma, Sindaco del Comune di Mercato San Severino.

Il progetto di informazione è stato reso possibile dal fondamentale contributo del CO.RE.VE, il Consorzio Nazionale per la raccolta ed il Riuso del Vetro, che ha finanziato il nostro programma per la sensibilizzazione delle nuove generazioni alle quali, questa mattina, abbiamo spiegato le “regole d’oro” per la raccolta differenziata del Vetro. Insieme ai rappresentanti del Co.Re.V., questa mattina anche i dirigenti della società SIECO, che opera sul nostro territorio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, l’associazione Legambiente Valle dell’Irno, presente con la Presidente Martina Bianchi, il mondo della scuola con l’intervento della Dirigente Scolastica Carmela Concilio. Un ringraziamento va a tutti gli alunni che hanno preso parte alla manifestazione di questa mattina.