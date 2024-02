TULLIO FERRANTE: “BENE ZTL FUORI CENTRI ABITATI”. CELANO E MORMILE: “RISULTATO STORICO PER COMUNI COSTIERI”

“Oggi, nell’ambito della riforma del codice della strada, è stato approvato in Commissione Trasporti della Camera dei Deputati un emendamento – da me fortemente sostenuto e promosso – che introduce la possibilità di istituire, per periodi non superiori a cinque mesi all’anno, zone a traffico limitato per straordinarie e motivate esigenze connesse alla salvaguardia di aree tutelate dall’UNESCO.

Si tratta, in particolare, di una misura nata dal recepimento di istanze di comunità ed operatori locali, emerse nel corso di una fitta campagna d’ascolto e che ritengo costituisca l’emblema della politica del fare, da sempre tratto distintivo dell’azione di Forza Italia.

La limitazione del traffico in aree dalla particolare rilevanza culturale, paesaggistica e naturalistica, sul modello della costiera amalfitana, e circoscritta soprattutto in determinati periodi dell’anno allorquando si registra una crescita esponenziale dei flussi turistici veicolari che impattano negativamente sulle condizioni di vita di quelle comunità e sulla conservazione di quei luoghi, migliorerà la qualità della circolazione ed innalzerà i livelli di sicurezza.

“Il chiaro esempio di cosa è la buona politica,” dichiarano in una nota il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano ed il Coordinatore Costa d’Amalfi Fulvio Mormile “meno di 1 anno fa prendemmo impegni con il sindaco di Amalfi per dare all’ idea di Ztl una forma giuridica , e superare il pantano in cui si stava da oltre 4 anni dovuto alle amministrazioni di sinistra che gestivano governo e regione . Il nostro partito con la caparbietà del nostro sottosegretario Ferrante sposò la battaglia sin da subito senza badare alle bandiere di partito , ma solo ed esclusivamente per il bene della nostra terra . : Siamo Orgoglioso e fiero di appartenere a questa comunità che lotta per ciò in cui crede avendo a disposizione la competenza di Tullio che non molla mai . Oggi con l’ approvazione degli emendamenti in commissione si avvia il cammino della Ztl estesa ,nei prossimi giorni incontreremo prima il sindaco di Amalfi Milano(con cui condividiamo l’idea ) e poi la conferenza dei sindaci della costiera , con gli operatori dei trasporti per avviare un discorso di Mobilità sostenibile , che ci vedrà anche il prossimo mese incontrare i vertici di Gesac ( per parlare di Aeroporto costa d’ Amalfi e mobilità verso la divina )