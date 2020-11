SPERANZA BOCCIA DE LUCA E LO FA ROSSO. DE LUCA CHIEDE LA CRISI DI GOVERNO AL PD

Alla fine il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con la quale boccia tutti i numeri enunciati, nel corso delle ultime giornate, dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, colorando di rosso tutta la Regione Campania, almeno per i prossimi 15 giorni. Bocciata la linea difensiva di De Luca, le cifre del contagio, secondo i parametri ministeriali, impongono per la Campania il livello piu’ alto di restrizioni, quello previsto dalla Zona Rossa. E cosi’ la Campania finisce insieme a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria e Toscana dietro la lavagna. De Luca, pero’, non ci sta e come era facile prevedere parte con la sua reazione, questa volta tutta politica: dalla consueta diretta del venerdi’ inizia un duro attacco al governo Conte, ai 5 Stelle ed anche un appello agli esponenti del Partito Democratico per chiudere l’esperienza dell’alleanza e mandare a casa l’attuale esecutivo. Certo, questa volta, all’interno del Governo anche gli uomini e le donne del PD non hanno fatto gioco di squadra con De Luca: dopo averlo “usato” come simbolo di buon governo nella campagna elettorale per le Regionali 2020 hanno impiegato meno di mezza giornata per archiviare la sua lunga esperienza e militanza.

