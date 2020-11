DI MAIO CONTRO DE LUCA: “FA SCENEGGIATE NAPOLETANE, ARRIVANO LE TENDE DELL’ESERCITO DAVANTI AGLI OSPEDALI”

Finalmente come Governo nazionale abbiamo dichiarato la zona rossa in Campania, mettendo al primo posto la salute dei cittadini.

Pensate che proprio ieri, in conferenza Stato-Regioni, il Presidente De Luca aveva improvvisato una sceneggiata napoletana rifiutando ogni tipo di aiuto del governo centrale: dai militari al supporto di medici e ospedali fino alla protezione civile. Evidentemente per lui in Campania va tutto bene e non c’è alcun bisogno di aiuto.

In Campania invece c’è chi muore da solo accasciato nei bagni degli ospedali o chi viene persino curato in auto.

Non so se il presidente De Luca stia nascondendo qualcosa, ma di certo non serviva attendere i dati per dichiarare la massima allerta in Campania, viste le scene di questi giorni nei pronto soccorso.

Lo scrive il Ministro Luigi Di Maio.

Il problema è che a pagare i suoi errori non è lui in persona, ma sono i campani: la mia terra e la mia gente. Questo il governo non può permetterlo.

Pertanto stiamo per inviare aiuti alla Regione Campania e mi auguro che il presidente De Luca, con un pizzico di umiltà che non fa mai male, sia in grado di accettarli, anteponendo gli interessi della collettività al suo personale egoismo.

Le tende sanitarie dell’esercito sono collocate davanti agli ospedali, in tante regioni d’Italia, non si capisce perché in Campania non possano esserci.

Una cosa è certa: spettano sicuramente a De Luca le responsabilità di aver malgovernato la sanità campana negli ultimi anni.