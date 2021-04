STEFANO CALDORO: “CAMPANIA ARANCIONE MA HA PAGATO IL PREZZO PIU’ ALTO FINO AD ORA”

“Finalmente si parla di riaperture, una scelta del Governo opportuna. Le riaperture sono necessarie. È quindi una bella giornata, si ritorna a scuola, si riaprono le attività commerciali ed imprenditoriali. Ovviamente tutto deve essere fatto in sicurezza”.

Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, in una intervista nel tg di Canale 21.

“La Campania purtroppo – ricorda – ha un triste primato ovvero quello di essere stata la Regione d’Italia più lungamente in zona rossa. Speriamo, quindi, di avere subito dati favorevoli per ottenere riaperture ancora più ampie”.

