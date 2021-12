STORIE AL BALCONE, IL LIBRO SUL LOCKDOWN SCRITTO DA SILVANA SCOCOZZA

Si svolgerà sabato 18 dicembre, alle ore 18, presso la sala concerto San Lorenzo la presentazione di “Storie la balcone- segnali di vita in tempo di morte”, il libro firmato da Silvana Scocozza e pubblicato da Edizioni Il Saggio.

Tema portante del volume è l’evento drammatico che ha segnato il recente passato e, tuttora, condiziona il nostro presente. Un accadimento di portata epocale che ha messo, e continua a mettere, a dura prova la salute fisica e psichica di noi tutti, il nostro stare al mondo, le nostre vite: l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Scritto in uno stile a metà strada tra la cronaca e il racconto, “Storie al balcone” è concepito come un diario corale della pandemia, un racconto a più mani di un tempo sospeso ed infinito che, fin dal suo inatteso esordio, ha brutalmente messo in discussione ogni certezza. Quel tempo in cui ciascuno di noi ha dovuto, necessariamente, imparare a fare i conti con la morte e trovare, altresì, la forza per lanciare, forte, il proprio “segnale” di vita; il proprio e necessario stratagemma per sopravvivere allo stravolgimento di ogni cosa, di ogni consuetudine e, perfino, dei rapporti umani.

Nel volume l’autrice e giornalista raccoglie le testimonianze di quaranta ebolitani: quaranta storie al tempo del Covid con le quali è entrata in contatto da membro del Centro Operativo Comunale della Città di Eboli per la gestione dell’emergenza sanitaria, in qualità di Funzione 8- Comunicazione e Mass Media. Sono storie di paure e di speranze, di malattie e guarigioni, di terrore e di coraggio, di vita e di morte: le storie in cui ciascuno di noi potrà ritrovare, di certo, tratti del proprio vissuto.

“Storie al balcone”, che ha il supporto dell’AGL- Associazione Giornalisti “Lamberti- Sorrentino” e di Inchiostro- Idee e Comunicazione, è un racconto collettivo e tale è anche la sua finalità: l’intero ricavato dalla vendita del libro sarà, infatti, devoluto in favore della Croce Rossa Italiana- Comitato di Serre – Sezione di Santa Cecilia e al Nucleo comunale Protezione Civile di Eboli.

Nel corso della presentazione, che rientra negli appuntamenti del cartellone degli eventi natalizi del Comune di Eboli, oltre ai saluti istituzionali del sindaco, Mario Conte, sono previsti l’intervento di Giuseppe Barra, editore, e la partecipazione musicale di Raffaele e Andrea Scocozza– I Puzzle– che faranno da colonna sonora alla presentazione. Dialogheranno con l’autrice, la giornalista Maria Vita Della Monica e la blogger Silvia Mangieri.

Silvana Scocozza è nata ad Eboli, dove vive e lavora. Giornalista pubblicista dal 2004, ha collaborato con numerose testate cartacee, telematiche e radiofoniche ed è stata corrispondente de Il Corriere del Mezzogiorno. Dal 2015 al 2020 ha lavorato presso il Comune di Eboli, in qualità di staffista presso l’Area Comunicazione. E’ in questa veste che, con l’avvento della pandemia da Covid- 19, entra a far parte del Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza sanitaria, in qualità di Funzione 8 Comunicazione e Mass Media. Da questa esperienza, che ha vissuto con grande partecipazione e con l’attitudine di chi da sempre è a contatto con i fatti e li racconta, nasce “Storie al balcone- segnali di vita in tempo di morte”, è il suo primo libro.