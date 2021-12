ELEZIONI PROVINCIALI 2021, TRA UNA SETTIMANA SI VOTA. COSA SI ASPETTANO I PARTITI

Manca una settimana all’appuntamento con le Elezioni Provinciali 2021 di Salerno che, sabato prossimo, dalle 8:00 alle 20:00 vedranno sfilare, a Palazzo Sant’Agostino, Sindaci e Consiglieri Comunali dei 158 comuni della Provincia. Un voto tutto interno al mondo della politica e, proprio per questo, i partiti piu’ che verificare la capacità elettorale sui cittadini, attendono le Provinciali per testare la fedeltà dei singoli amministratori locali. Ma cosa si aspettano i partiti da questa tornata elettorale ?

PARTITO DEMOCRATICO – Il Pd punta a conquistare almeno 6 seggi in Consiglio Provinciale e, naturalmente, ad ottenere grazie ai voti anche il ruolo di Vice Presidente. Lo stesso Strianese è espressione del Pd ma è prassi consolidata a Palazzo Sant’Agostino che il consigliere che ottiene il maggior numero di voti venga nominato Vice Presidente.

CAMPANIA LIBERA – La quota da raggiungere per la storica lista civica è 2: almeno due consiglieri provinciali, strappati all’egemonia del Partito Democratico, considerato che molti candidati sono anche esponenti del Pd. Insomma un derby da giocare in casa.

FRATELLI D’ITALIA – Il Partito di Giorgia Meloni, che ha presentato una lista autonoma rispetto agli altri partiti di centro destra, guarda con speranza alle Provinciali con l’obiettivo minimo di conquistare 2 seggi ma i piu’ ottimisti ritengono che per FDI possa scattare anche il terzo consigliere provinciale.

MODERATI – L’area moderata sta lavorando in silenzio, proprio per evitare che ci possa essere una caccia ai voti da parte degli alleati del centro sinistra: nessuno vuole sbilanciarsi ma il traguardo minino, anche per loro, è quello di 2 consiglieri.

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO – Con una lista meno competitiva di quanto si potesse pensare alla vigilia, il Partito Socialista Italiano, grazie ad una serie di adesioni giunte all’ultimo minuto, si propone di ottenere almeno 2 seggi all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.

MOVIMENTO 5 STELLE e LEU – La lista che ripropone l’alleanza elettorale per le Comunali 2021 di Salerno è la vera novità della tornata elettorale per le Provinciali di sabato 18 Dicembre: difficile fare previsioni, molto dipenderà anche da come si muoveranno i consiglieri comunali di Salerno.

FORZA ITALIA e LEGA – Non è la migliore lista in campo, questo è certo, tanto che i due uscenti su tre (Santoro e Sica), hanno preferito rimanere fuori dalla partita che, al momento, sembra potersi giocare solo Giuseppe Ruberto.

